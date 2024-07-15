بايدن يسارع بالهجوم على "نائب ترامب".. وهذا ما قاله!

اتّهم الرئيس الأميركي جو بايدن المرشّح لولاية ثانية جيمس ديفيد فانس الذي اختاره دونالد ترامب مرشحا لمنصب نائب الرئيس في حملته الرئاسية، بأنه يحابي الأثرياء، في حين وصفته حملة المرشّح الديمقراطي بأنه "متطرّف" ومناهض للإجهاض.

جاء هجوم بايدن فور إعلان دونالد ترامب اختيار فانس نائبا مرشحا لمنصب نائب الرئيس.



وقال بايدن في تغريدة على إكس: "جي دي فانس يتحدث كثيرا عن دعم العمال، لكنه وترامب يريدان زيادة الضرائب على أسر الطبقة المتوسطة بينما يعززان المزيد من التخفيضات الضريبية للأغنياء. حسناً، لا أنوي السماح لهم بذلك. وإذا كنتم معي، ادعموني."





في حين ندّدت حملة بايدن بفانس ووصفته بأنه "متطرّف" و"ينكر نتيجة انتخابات 2020، ويدعم حظر الإجهاض على مستوى البلاد".



وأطلقت حملة بايدن صفحة إلكترونية لجمع تبرعات اعتمدت على تحذير الأميركيين من "ترامب وفانس".