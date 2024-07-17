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عربي و دولي

مجلس الأمن.. روسيا تدعو لهدنة شاملة وأميركا تعمل "بلا كلل" لصفقة تبادل

2024-07-17 | 13:44
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مجلس الأمن.. روسيا تدعو لهدنة شاملة وأميركا تعمل &quot;بلا كلل&quot; لصفقة تبادل
مجلس الأمن.. روسيا تدعو لهدنة شاملة وأميركا تعمل "بلا كلل" لصفقة تبادل


دعت روسيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الشرق الأوسط اليوم الأربعاء إلى وقف إطلاق نار شامل في قطاع غزة، فيما أكدت واشنطن أنها تعمل وشركاؤها "بلا كلل" من أجل صفقة تبادل بين فصائل المقاومة الفلسطينية و"إسرائيل".

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف -خلال الجلسة- "ندعو لوقف إطلاق نار شامل يسمح بإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والمحتجزين الفلسطينيين في سجون إسرائيل".
كما أكد أن خطة الرئيس الأميركي جو بايدن لعقد صفقة تبادل "شائنة" ورفضتها "إسرائيل"، مشيرا إلى ضرورة إعطاء الفرصة للفلسطينيين لتقرير مصيرهم بأنفسهم دون أي تدخل خارجي، وفق تعبيره.
وجدد لافروف دعم بلاده لعضوية فلسطين في الأمم المتحدة، متهما ما وصفها بـ"السياسات الأميركية الفاشلة" بالتسبب في انفجار العنف بالمنطقة.
في المقابل، قالت المندوبة الأميركية في مجلس الأمن ليندا توماس إن "الولايات المتحدة وقطر ومصر وشركاءنا يعملون بلا كلل من أجل صفقة حول غزة".
وأكدت أنه ما زالت هناك فجوات للتوصل إلى صفقة، وأن واشنطن تتعاون بشكل وثيق في ذلك مع كل من قطر ومصر.
كما أشارت إلى ضرورة توفير الدعم للمنظمات الإنسانية للقيام بدورها في قطاع غزة، داعية "إسرائيل" لاتخاذ خطوات "فورية" لتوصيل المساعدات إلى السكان المحتاجين.
بدوره، قال مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، رياض منصور، إن ما يحدث في غزة من قتل سيسجل على أنه أكثر إبادة جماعية تم توثيقها في العالم.
وأضاف -مخاطبا أعضاء المجلس- "ما الذي ستفعلونه لوقف جنون (رئيس الوزراء الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو وحرب الإبادة التي يشنها؟".
كما حذر من أنه لا ينبغي الانتظار حتى تتحول هذه الحرب إلى حرب دينية لا نهاية لها، وفق تعبيره.
أما المندوب الإسرائيلي جلعاد إردان، فأكد أن "الحرب لن تنتهي لحين إطلاق سراح كافة الرهائن" في غزة، منوها إلى أن "هذه الحرب ستتواصل ما دمتم تتجاهلون الدور الإيراني".
وأضاف "إيران أكبر تهديد للاستقرار العالمي.. وهي أكثر خطورة من داعش".
من جانبه، حث وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كني مجلس الأمن على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية غزة بما فيها إجراءات الفصل السابع.
وقال باقري إن "على مجلس الأمن محاسبة النظام الإسرائيلي المارق ووضع حد للإبادة الجماعية التي يمارسها"، كما طالبه بوقف الحرب على غزة ووقف تهجير الفلسطينيين.
كما اتهم "النظام الصهيوني الإسرائيلي" بأنه المصدر الرئيسي لتهديد الأمن والسلم في المنطقة.
مجلس الأمن.. روسيا تدعو لهدنة شاملة وأميركا تعمل "بلا كلل" لصفقة تبادل

عربي و دولي

مجلس الأمن الدولي

روسيا

أميركا

غزة

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