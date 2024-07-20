إيران: إسرائيل وواشنطن وداعموها يتحملون العواقب الخطيرة لهجمات اليمن

وقال إن "الشعب اليمني المظلوم والقوي، يدفع ثمن دعمه المشرّف للمواطنين الأبرياء من النساء والأطفال في غزة"، وفقا لوكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية.

ووصف كنعاني هذه الهجمات، التي أدت إلى تدمير البنية التحتية المدنية لميناء الحديدة، ومقتل وإصابة جماعية للشعب اليمني، بأنها "تعبير عن الطبيعة العدوانية لإسرائيل".

كما اعتبر أن "القتل المستمر والحصار الشامل لسكان قطاع غزة العزّل، هو المصدر الرئيسي للتوترات الحالية في المنطقة"، مضيفا أنه "طالما استمر عدوان النظام الصهيوني على فلسطين، وخاصة قطاع غزة، فلن يعم السلام بالمنطقة".

وحمّل المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، كذلك إسرائيل ومؤيديها، "بما في ذلك حكومة الولايات المتحدة، المسؤولية المباشرة عن العواقب الخطيرة وغير المتوقعة لاستمرار الجرائم في غزة، وكذلك الهجمات المغامرة على اليمن".