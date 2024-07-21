مجدداً.. كوريا الشمالية تطلق بالونات محملة بالنفايات بإتجاه الجنوب

أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت، اليوم الأحد، بالونات جديدة تحمل نفايات باتجاه كوريا الجنوبية.

وحسب وكالة "يونهاب"، أضافت هيئة الأركان المشتركة أن البالونات تبدو وكأنها تتجه نحو الجزء الشمالي من إقليم غيونغغي المحيط بالعاصمة سيئول.

ونصح الجيش الكوري الجنوبي المواطنين بعدم لمس هذه الأجسام وإبلاغ السلطات العسكرية أو الشرطة القريبة منها.

كما أفادت الوكالة بأن جيش كوريا الجنوبية قد استأنف اليوم حملته الدعائية عبر مكبرات الصوت على مدار الساعة لاستهداف كوريا الشمالية ردا على إطلاق بيونغ يانغ لبالونات تحمل نفايات عبر الحدود.

ومع عملية الإطلاق الأخيرة، تكون كوريا الشمالية قد أرسلت أكثر من 2,000 بالون يحمل القمامة إلى كوريا الجنوبية ردا على إرسال المنشقين الكوريين الشماليين منشورات مناهضة لبيونغ يانغ نحو الشمال. وفقا الوكالة.