عدوان الحديدة.. تصعيد مستمر و"أنصار الله" يتوعّد: المواجهة مع اسرائيل مفتوحة!



أشار المتحدث الرسمي باسم "أنصار الله" محمد عبدالسلام، في حديث لقناة "الجزيرة"، الى أن "العدوان الإسرائيلي على الحديدة سافر والعدو فتح حربا مفتوحة وههو محاولة لتغيير الصورة المهزومة للعدو".

وشدد المتحدث، على أننا "سنستهدف العمق الإسرائيلي، فهذا العدوان يحاول توسيع الصراع وتجاوز قواعد الاشتباك"، مؤكداً أن "فتح معركة مع الشعب اليمني لن يكون سهلا، والمواجهة مع العدو الصهيوني ستكون مفتوحة وبلا حدود".



وأضاف "لن نلتزم بأي قواعد اشتباك مع العدو الصهيوني،ولا نخشى أي تصعيد ونتحرك في سبيل قضية عادلة"، متابعاً "جاهزون وقادرون على تحمل كل التبعات، وطبيعة الرد على العدوان الصهيوني تحددها طبيعة المعركة وظروفها".



كذلك أكد أن "لا خطوط حمراء في ردنا على العدوان الصهيوني".