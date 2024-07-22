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عربي و دولي

رسمياً.. منافس كامالا هاريس "الديمقراطي" يعلن موقفه

2024-07-22 | 01:47
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رسمياً.. منافس كامالا هاريس &quot;الديمقراطي&quot; يعلن موقفه
رسمياً.. منافس كامالا هاريس "الديمقراطي" يعلن موقفه

دعم حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم، الأحد، ترشيح نائبة الرئيس كامالا هاريس لمنصب رئيسة الولايات المتّحدة، مُبعداً بذلك من طريقها منافساً قوياً محتملاً بعد القرار المفاجئ الذي اتّخذه الرئيس جو بايدن قبل ساعات من ذلك بسحب ترشّحه لولاية ثانية.

وكتب نيوسوم في منشور على منصة إكس: "في الوقت الذي تتعرّض فيه ديمقراطيتنا للخطر، ومستقبلنا موجود فيه على المحكّ، لا أحد أفضل من نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس للترافع عن القضية ضدّ رؤية دونالد ترامب الظلامية، ولقيادة بلادنا في اتّجاه أكثر صحة".
وأضاف أنّ هاريس "قوية وعنيدة ولا تعرف الخوف".
وهاريس التي كانت سناتورة عن ولاية كاليفورنيا في مجلس الشيوخ رشّحها بايدن للحلول محلّه بعد قراره التاريخي مساء الأحد سحب ترشّحه لخوض الانتخابات لتولّي الرئاسة لولاية ثانية.
وبانسحاب بايدن من السباق بات تركيز هاريس منصبّاً على نيل ترشيح حزبها لخوض الانتخابات الرئاسية.
رسمياً.. منافس كامالا هاريس "الديمقراطي" يعلن موقفه

عربي و دولي

غافين نيوسوم

كامالا هاريس

الإنتخابات الأميركية

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