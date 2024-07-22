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عربي و دولي

مصدر يكشف لـ "CNN" ما كانت تقوم به هاريس قبيل إعلان بايدن الإنسحاب

2024-07-22 | 02:23
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مصدر يكشف لـ &quot;CNN&quot; ما كانت تقوم به هاريس قبيل إعلان بايدن الإنسحاب
مصدر يكشف لـ "CNN" ما كانت تقوم به هاريس قبيل إعلان بايدن الإنسحاب

قبل أن يعلن الرئيس بايدن أنه سيقوم بتعليق سعيه لإعادة انتخابه رئيسا للبلاد، أجرت نائب الرئيس، كامالا هاريس، عدة محادثات هاتفية صباح الأحد مع الرئيس حول قراره بالخروج من السباق ودعمها بدلاً من ذلك، وفقاً لشخص مطلع تحدث لـ "CNN".

وكانت هاريس محاطة بعائلتها وموظفيها في مسكنها، حيث أمضت أكثر من 10 ساعات الأحد في إجراء مكالمات هاتفية مع أكثر من 100 من قادة الأحزاب وأعضاء الكونغرس والحكام وقادة العمال وقادة المنظمات الدعائية وحقوق المدنيين. وأضاف المصدر أنها اتصلت أيضًا بقسها آموس براون الثالث الذي صلى لها مع زوجته.
وفي كل مكالمة، أوضحت نائب الرئيس أنها ممتنة للغاية لتأييد الرئيس ولكنها تخطط للعمل بجد للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي بجهدها الشخصي. وهذا يعكس بيان هاريس الذي صدر بعد إعلان الرئيس بايدن التنحي.
وكتبت هاريس: "يشرفني أن أحصل على تأييد الرئيس ونيتي هي كسب هذا الترشيح والفوز به".
وكانت نائب الرئيس ترتدي ملابس مريحة طوال اليوم: قميص بغطاء رأس من جامعتها الأم جامعة هوارد، وسترة رياضية وأحذية رياضية.
وعلى الرغم من المكالمات العديدة، قامت بترتيب الغداء والعشاء للمساعدين المجتمعين.
مصدر يكشف لـ "CNN" ما كانت تقوم به هاريس قبيل إعلان بايدن الإنسحاب

عربي و دولي

كامالا هاريس

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