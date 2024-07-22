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عربي و دولي

"إسرائيل" تكشف سبباً جديداً لفشل إعتراض الهجوم اليمني في تل أبيب!

2024-07-22 | 06:35
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&quot;إسرائيل&quot; تكشف سبباً جديداً لفشل إعتراض الهجوم اليمني في تل أبيب!
"إسرائيل" تكشف سبباً جديداً لفشل إعتراض الهجوم اليمني في تل أبيب!

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية سببا جديدا لفشل الدفاعات الجوية الإسرائيلية في صد هجوم شنته جماعة "أنصار الله" اليمنية على تل أبيب بطائرة مسيرة، فجر يوم الجمعة الماضي، ما أسفر عن مقتل إسرائيلي.

وقال موقع "I24" الإسرائيلي إنه اتضح أن مسار رحلة المسيرة بدأ ليلة الخميس بعد أن حلقت عبر البحر الأحمر شمالا، ثم اجتازت مصر، بعدها انعطفت شرقا قبالة سواحل تل أبيب.

وكشف الموقع عن أنه كانت هناك خمسون دقيقة كاملة من الممكن خلالها اعتراض المسيرة، لكن بسبب خطأ بشري لمراقبة الطيران، تحول الانتباه تجاه صاروخ كروز كان يتجه شرقا.
 
 
 
"إسرائيل" تكشف سبباً جديداً لفشل إعتراض الهجوم اليمني في تل أبيب!

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