"ننتظر التفاصيل".. إليكم تعليق الكرملين على المفاوضات مع كييف!

اشار متحدث الكرملين، دميتري بيسكوف الى أن "إعلان وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا استعداد كييف ورغبتها بالتفاوض مع روسيا، يتسق مع طرح موسكو التي تنتظر التفاصيل".

وأضاف بيسكوف بحديث للصحافيين: "مثل هذا التصريح الصادر عن كوليبا خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، يتسق مع طرحنا، موسكو بانتظار التوضيح لأنها لم تطلع بعد على أي تفاصيل، هناك حيثيات مهمة هنا لا نعرفها بعد، ولذا سننتظر المزيد من التوضيح".



وشدد بيسكوف على "موقف موسكو الدائم والمنفتح للتفاوض، أنتم تعلمون أن الجانب الروسي لم يرفض أبدا المفاوضات، ومنفتح دوما عليها".



وكان وزير خارجية أوكرانيا قد أعلن في محادثات مع نظيره الصيني في بكين وانغ يي "استعداد كييف ورغبتها بالتفاوض مع روسيا".