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عربي و دولي

الاتحاد الأوروبي يحوّل لأوكرانيا 1,5 مليار يورو من عائدات الأصول الروسيّة

2024-07-26 | 10:34
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الاتحاد الأوروبي يحوّل لأوكرانيا 1,5 مليار يورو من عائدات الأصول الروسيّة
الاتحاد الأوروبي يحوّل لأوكرانيا 1,5 مليار يورو من عائدات الأصول الروسيّة

اعلن الاتحاد الأوروبي الجمعة تأمين 1,5 مليار يورو (1,6 مليار دولار) لدعم أوكرانيا، هي أول دفعة من الأموال المكتسبة من الأرباح على الأصول الروسية المجمدة.

كانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد وافقت في ايار على استخدام مليارات اليورو من الأرباح من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة للمساعدة في تسليح أوكرانيا وتمويل إعادة إعمارها بعد الحرب.

وجمد الاتحاد الاوروبي نحو  200 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي المحتفظ بها في الكتلة كجزء من العقوبات المفروضة على موسكو لغزوها أوكرانيا في عام 2022.

ونحو 90 في المئة من الأموال المجمدة في الاتحاد الأوروبي تحتفظ بها منظمة الإيداع الدولية يوروكلير ومقرها بلجيكا.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في بيان "الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب أوكرانيا. اليوم نقوم بتحويل 1,5 مليار يورو من عائدات الأصول الروسية المجمدة إلى الدفاع وإعادة الإعمار في أوكرانيا".

كما أضافت "لا يوجد رمز أو استخدام أفضل لأموال الكرملين من جعل أوكرانيا وكل أوروبا مكانا أكثر أمانا للعيش فيه".

مصدر هذه الاموال  الفوائد الناشئة من الأموال الروسية المجمدة، وليس الأموال نفسها.

وبحسب الاتحاد الأوروبي، فإن 90% من الأموال ستذهب إلى صندوق مركزي يستخدم لدفع ثمن الأسلحة لأوكرانيا، معروف باسم مرفق السلام الأوروبي.

وتخصص النسبة المتبقية البالغة 10% لمرفق أوكرانيا المنفصل التابع للاتحاد الأوروبي لدعم احتياجات إعادة الإعمار في البلاد.

وشكر رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شيمغال للاتحاد الأوروبي دعمه.

الاتحاد الأوروبي يحوّل لأوكرانيا 1,5 مليار يورو من عائدات الأصول الروسيّة

عربي و دولي

الإتحاد الأوروبي

أوكرانيا

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