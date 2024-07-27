بلينكن يلتقي نظيره الصيني على هامش إجتماع آسيان

وقال مسؤولون أميركيون إن الاجتماع سيستغرق قرابة الساعة على هامش اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان). ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الصينية إنهما "سيتبادلان وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك".وضعت واشنطن جولة بلينكن الآسيوية في إطار السعي لجعل منطقة آسيا والمحيط الهادئ "حرة ومفتوحة"، في انتقاد مبطن لطموحات الصين الاقتصادية والاستراتيجية والإقليمية وتأكيد بكين أحقيتها في بحر الصين الجنوبي.قبل الاجتماع، انتقد بلينكن "الإجراءات التصعيدية وغير القانونية" التي اتخذتها بكين في منطقة بحر الصين الجنوبي التي تتنازع السيادة عليها مع الفيليبين وشهدت مواجهات في منطقة غنية بالشعاب المرجانية.وشدد بلينكن على ضرورة أن تعمل واشنطن وآسيان معاً "لمواجهة التحديات" في المنطقة خصوصاً "الخطوات التصعيدية وغير القانونية التي قامت بها الصين ضد الفيليبين في بحر الصين الجنوبي على مدى الأشهر الماضية".