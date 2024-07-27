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واشنطن تثني على لقاء "مثمر" بين بلينكن ونظيره الصيني

2024-07-27 | 08:48
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واشنطن تثني على لقاء &quot;مثمر&quot; بين بلينكن ونظيره الصيني
واشنطن تثني على لقاء "مثمر" بين بلينكن ونظيره الصيني

أثنت الولايات المتحدة على محادثات "صريحة ومثمرة" أجراها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع نظيره الصيني وانغ يي السبت في لاوس وطرح خلالها مخاوف بلاده حيال "الخطوات الاستفزازية" التي تقوم بها بكين في محيط تايوان.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان إن بلينكن أجرى مع وانغ "محادثات صريحة ومثمرة حول مسائل ثنائية وإقليمية وعالمية جوهرية".
من جانبه، أوضح مسؤول كبير في وزارة الخارجية أن المحادثات التي جرت على هامش اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) استمرت ساعة ونصف.
وأضاف المسؤول أن الوزيرين "أجريا محادثات موسعة بشأن تايوان".
وتعتبر الصين الجزيرة ذات النظام الديموقراطي جزءا لا يتجزأ من أراضيها وتتوعد باستخدام القوة لاستعادتها.
وتطرق بلينكن كذلك خلال المحادثات إلى مسائل حقوق الإنسان في تايوان والتبت وهونغ كونغ وإلى دعم بكين لروسيا في حربها على أوكرانيا، وفق ما أورد المسؤول.
وأضاف أن وزير الخارجية الأميركي "أثار مسألة المعتقلين بصورة غير عادلة في الصين وضرورة إحراز تقدم حول هذه المسألة".





واشنطن تثني على لقاء "مثمر" بين بلينكن ونظيره الصيني

عربي و دولي

واشنطن

الصين

أنتوني بلينكن

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