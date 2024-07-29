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عربي و دولي

إعادة إنتخاب مادورو رئيساً لفنزويلا.. والمعارضة ترفض

2024-07-29 | 00:40
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إعادة إنتخاب مادورو رئيساً لفنزويلا.. والمعارضة ترفض
إعادة إنتخاب مادورو رئيساً لفنزويلا.. والمعارضة ترفض

أعلن المجلس الوطني الانتخابي في فنزويلا فوز الرئيس نيكولاس مادورو بولاية رئاسية ثالثة بنيله 51.2% من أصوات الناخبين، بعد بعد فرز 80% من صناديق الاقتراع.

وقال رئيس المجلس الانتخابي إلفيس أموروزو إن مرشح المعارضة إدموندو غونزاليس أوروتيا الذي كان متقدما في استطلاعات الرأي، نال 44.2% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الأحد. رغم أن المعارضة قالت في وقت سابق إن لديها ما يدعوها "للاحتفال" وطلبت من أنصارها مواصلة مراقبة عملية فرز الأصوات.
وفي أول رد فعل رفضت المعارضة الفنزويلة نتائج الانتخابات وأعلنت فوز مرشحها إدموندو غونزاليس أوروتيا بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 70% من أصوات المقترعين. وقالت زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو في تصريحات للصحفيين "لفنزويلا رئيس جديد منتخب هو إدموندو غونزاليس أوروتيا".
من جانبه أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الإثنين من طوكيو عن "مخاوف جدية" من أن الفوز المعلن للرئيس نيكولاس مادورو "لا يعكس إرادة أو أصوات الشعب الفنزويلي".
وسبق أن دعا بلينكن إلى فرز "عادل وشفّاف" لأصوات المقترعين في الانتخابات الرئاسية في فنزويلا. وقال بلينكن في بيان "الآن وقد انتهى التصويت، من المهم فرز كل صوت بشكل عادل وشفاف. ندعو السلطات الانتخابية لنشر الجدول التفصيلي للأصوات لضمان الشفافية والمحاسبة".
إعادة إنتخاب مادورو رئيساً لفنزويلا.. والمعارضة ترفض

عربي و دولي

فنزويلا

نيكولاس مادورو

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وسط ترقب للهجوم الإسرائيلي.. شركات طيران تعلق رحلاتها لبيروت
لجنة الانتخابات في فنزويلا: إعادة إنتخاب نيكولاس مادورو لولاية ثالثة بعد حصوله على 51،2% من الأصوات

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