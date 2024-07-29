روسيا تعلن تدمير 39 مسيرة أوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية الاثنين أن موسكو دمرت 39 مسيّرة أوكرانية خلال الليل فوق مناطق حدودية مع أوكرانيا.
وقالت الوزارة الروسية على تلغرام "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي 19 طائرة بدون طيار فوق منطقة كورسك ودمّرتها، وتسع فوق منطقة بيلغورود، وثلاث فوق منطقة فورونيج، وخمس فوق منطقة بريانسك"، وكلها محاذية لأوكرانيا.
وتم تحييد ثلاث مسيرات أخرى فوق منطقة لينينغراد قرب سان بطرسبورغ (شمال غرب)، بحسب وزارة الدفاع الروسية.
وشجبت الوزارة "محاولة من نظام كييف لارتكاب هجوم إرهابي" ضد الأراضي الروسية.