لابيد: يمكن بلورة رؤية واضحة لتحالف إقليمي يقود لإنهاء الحرب

ورأى انه "من واجبنا في هذا اليوم أن نتذكر أنه من الممكن خلاف ذلك، يمكنك عقد صفقة اختطاف، وإعادتهم إلى المنزل، ومن الممكن صياغة رؤية واضحة لتحالف إقليمي ينهي الحرب".

واكد أن "من الممكن أن تكون لدينا هنا حكومة لائقة وعاملة ومنظمة، تؤمن بالتقدم وسيادة القانون وإعادة بناء الصالح العام وهذا ما سيحدث".