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عربي و دولي

استراليا: "إخفاقات خطرة" للجيش الاسرائيلي تسببت بمقتل موظفي الاغاثة في القطاع

2024-08-02 | 02:50
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استراليا: &quot;إخفاقات خطرة&quot; للجيش الاسرائيلي تسببت بمقتل موظفي الاغاثة في القطاع
استراليا: "إخفاقات خطرة" للجيش الاسرائيلي تسببت بمقتل موظفي الاغاثة في القطاع

أظهر تحقيق أجرته الحكومة الأسترالية ونشرت نتيجته اليوم أنّ الغارة الإسرائيلية التي استهدفت قافلة إنسانية في قطاع غزة وأسفرت عن مقتل سبعة عمّال إغاثة كانت نتيجة "إخفاقات خطرة" ارتكبها جيش الإحتلال.

وأجرت كانبيرا التحقيق إثر مقتل الأسترالية لالزامي "زومي" فرانكوم في الغارة التي نفذها جيش الإحتلال "عن طريق الخطأ على قافلة منظمة "وورلد سنترال كيتشن" (المطبخ المركزي العالمي) الخيرية الأميركية وأسفرت عن مقتل سبعة من عمالها في نيسان في غزة، بعدما ظنّ أنّ عرباتها تابعة لحماس".

وأثار مقتل عمّال الإغاثة وهم بالإضافة إلى المواطنة الأسترالية ثلاثة بريطانيين وأميركي-كندي وبولندي وفلسطيني، غضباً عالمياً ومطالبات بضمان سلامة الطواقم الإنسانية في ظل الحرب الجارية منذ حوالى عشرة أشهر في القطاع الفلسطيني المحاصر والمدمر.

وتمّ تكليف قائد القوات الجوية الأسترالية السابق مارك بينسكين بإجراء هذا التحقيق.

ويفيد التحقيق الذي رُفعت عنه السرية ونشر اليوم بأن الهجوم "لم يكن موجها عن دراية أو عمدا ضد وورلد سنترال كيتشن" مذكّرا بأن تحقيقا داخليا أجراه الجيش الإسرائيلي خلص إلى "خطأ بالغ نتج عن ثغرة خطيرة نتيجة تعرّف خاطئ (على الهدف) وأخطاء في عمليات اتخاذ القرار وانتهاكات لقواعد الاشتباك ولتوجيهات العمليات المعيارية".

وبحسب تقرير كانبيرا، فإن العسكريين ظنوا أن القافلة الإنسانية تابعة لحركة حماس بسبب وجود  حارس يعمل لحساب المنظمة يبدو أنه كان مسلحا على سطح إحدى الشاحنات.

وجاء في التقرير أنه "في هذا الحادث، يبدو أن قوات الدفاع الإسرائيلية فشلت في عمليات التحقق، ما أدى إلى أخطاء في اتخاذ القرار وخطأ في التعرف" على الهدف.

ومن أخطر الأخطاء التي وقعت عدم الاطلاع على خطة التحرك المتفق عليه مسبقا بين الجيش الإسرائيلي والمنظمة الخيرية.

وبحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن التقرير "لم تكتشف إسرائيل الخطأ إلا عندما بدأت معلومات ترد على شبكات التواصل الاجتماعي بعد حوالى ساعة على الهجوم، بحسب التقرير."

من جهة أخرى، اعتبر التقرير أن رد فعل إسرائيل كان "مناسبا"، مشيرا إلى تسريح ضابطين على وجه السرعة وتوبيخ ثلاثة آخرين.

وحضت وزيرة الخارجية الاسترالية بيني وونغ إسرائيل على تقديم اعتذارات، مؤكدة أن حكومتها ستواصل الضغوط من أجل أن تتم محاسبة المسؤولين بالكامل على أفعالهم، بما في ذلك توجيه اتهامات جنائية إذا اقتضى الأمر.

وقالت للصحافيين أن "الحكومة الأسترالية ستواصل جهودها إلى أن يحظى العاملون الإنسانيون بحماية ملائمة" مؤكدة أن "أفضل حماية للعاملين الإنسانيين والمدنيين هو وقف إطلاق نار".

و"وورلد سنترال كيتشن" منظمة غير حكومية تتّخذ في الولايات المتّحدة مقراً لها وأسّسها الطاهي الشهير خوسيه أندريس، وهي تقدّم الطعام للمناطق المنكوبة بأزمات إنسانية وكوارث طبيعية.

 

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أقرّ إثر الغارة بأنّ قواته قتلت هؤلاء المتطوّعين "عن غير قصد".

استراليا: "إخفاقات خطرة" للجيش الاسرائيلي تسببت بمقتل موظفي الاغاثة في القطاع

عربي و دولي

غزة

الجيش الاسترالي

وورلد سنترال كيتشن

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