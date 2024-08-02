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عربي و دولي

تشييع جثمان هنية ظهر اليوم في الدوحة

2024-08-02 | 03:13
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تشييع جثمان هنية ظهر اليوم في الدوحة
تشييع جثمان هنية ظهر اليوم في الدوحة

يشيع اليوم جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد اسماعيل هنية في قطر الى مثواه الاخير بحضور شعبي ورسمي بعدما وصل مساء امس إلى الدوحة آتيا من طهران.

وستقام صلاة الجنازة على الجثمان بعد صلاة الجمعة في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدوحة ثم يوارى في الثرى في مقبرة الإمام المؤسس في لوسيل.
ودعت حركة حماس الأمة الاسلامية لأداء صلاة الغائب على روح القائد الشهيد إسماعيل هنية بعد صلاة الجمعة في كل المساجد.
وكانت العاصمة الإيرانية شهدت امس مراسم تشييع مليونية لهنية بحضور رسمي وشعبي، وأم المرشد الإيراني علي خامنئي صلاة الجنازة على الجثمان وقد تجمع حشد من المشيعين يحملون صور الراحل وأعلاما فلسطينية في جامعة طهران.
وشاركت حشود غفيرة من الإيرانيين في تشييع جثمان هنية في طهران.
وسارت شاحنة عليها نعشا هنية ومرافقه وسيم أبو شعبان باتجاه ميدان آزادي بالعاصمة طهران، ورافقها المشيعون الذين أشادوا بالمقاومة ورفعوا لافتات تطالب بالثأر لاغتيال هنية أثناء وجوده ضيفا في إيران، كما أحرقوا أعلاما إسرائيلية.
تشييع جثمان هنية ظهر اليوم في الدوحة

عربي و دولي

اسماعيل هنية

الدوحة

حركة حماس

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