اشتباه بهجوم سيبراني.. هذا ما حدث في مطار تل ابيب
تعرض مطار تل أبيب الدولي، اليوم الجمعة، لتعطيل كبير نتيجة هجوم سيبراني يُشتبه في أنه استهدف الأنظمة التقنية بالمطار، مما أدى إلى إغلاق المجال الجوي فوق "إسرائيل" ، حتى تسبب في توقف الرحلات الجوية وتعطيل العمليات الجوية. وفق وسائل إعلام دولية.
لكن القناة 12 الإسرائيلية أكدت تعطل الموقع الإلكتروني لمطار بن غوريون في تل أبيب بسبب الضغط الكثيف من الجمهور.
وأفادت هيئة المطارات الإسرائيلية بأن العطل في الموقع الإلكتروني للمطار، والذي يُعتقد أنه ناتج عن ضغط الزوار، قيد المعالجة.