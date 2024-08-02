اشتباه بهجوم سيبراني.. هذا ما حدث في مطار تل ابيب

​تعرض مطار تل أبيب الدولي، اليوم الجمعة، لتعطيل كبير نتيجة هجوم سيبراني يُشتبه في أنه استهدف الأنظمة التقنية بالمطار، مما أدى إلى إغلاق المجال الجوي فوق "إسرائيل" ، حتى تسبب في توقف الرحلات الجوية وتعطيل العمليات الجوية. وفق وسائل إعلام دولية.



