تأهب "اسرائيلي" لرد ايراني يشارك فيه حزب الله بهجوم صاروخي واسع رداً على اغتيال هنية وشكر!

أكد جيش العدو الإسرائيلي أنه "يتعامل هذه الأيام مع سلسلة تهديدات جوية من جبهات مختلفة، قريبة وبعيدة، مشيرا إلى أن منظومة "لاراد" الدفاعية التي استخدمها في عملية الاعتراض من شأنها أن توفر دعما لسلاح البحرية وتحافظ على تفوقه، حسب تعبيره".