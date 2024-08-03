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عربي و دولي

تأهب "اسرائيلي" لرد ايراني يشارك فيه حزب الله بهجوم صاروخي واسع رداً على اغتيال هنية وشكر!

2024-08-03 | 01:17
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تأهب &quot;اسرائيلي&quot; لرد ايراني يشارك فيه حزب الله بهجوم صاروخي واسع رداً على اغتيال هنية وشكر!
تأهب "اسرائيلي" لرد ايراني يشارك فيه حزب الله بهجوم صاروخي واسع رداً على اغتيال هنية وشكر!

أكد جيش العدو الإسرائيلي أنه "يتعامل هذه الأيام مع سلسلة تهديدات جوية من جبهات مختلفة، قريبة وبعيدة، مشيرا إلى أن منظومة "لاراد" الدفاعية التي استخدمها في عملية الاعتراض من شأنها أن توفر دعما لسلاح البحرية وتحافظ على تفوقه، حسب تعبيره".

يأتي ذلك وسط تأهب إسرائيل لضربات عسكرية من إيران وحزب الله انتقاما لاغتيالها هنية والقائد العسكري بحزب الله فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقد وضع الجيش الإسرائيلي جميع قطاعاته في حالة تأهب قصوى، تحسبا لهجوم من جبهات عدة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن "هناك تأهبا لرد إيراني قد يشمل معسكرات ومواقع إستراتيجية في منطقة وسط إسرائيل، وقد تنفذه طهران بصواريخ باليستية وصواريخ كروز ومسيّرات انقضاضية، ويشارك فيه حزب الله بهجوم صاروخي واسع".

من جانبها، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن "رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يجري سلسلة مشاورات مع وزير الحرب يوآف غالانت بشأن الرد الإسرائيلي على الهجوم المتوقع".

وأضافت القناة أن "المشاورات الإسرائيلية تتعلق بآليات استغلال ما سمتها الإنجازات للتقدم صوب مسارات دبلوماسية في لبنان وملف اليوم التالي بغزة".

وذكرت القناة أن "إسرائيل تستعد بشكل متواصل لتعزيز العلاقات مع التحالف الإقليمي والدولي، ونقلت عن مصدر سياسي أن الاستعدادات في إسرائيل قد تتواصل أياما طويلة بسبب الرد الإيراني".
 
 
 
تأهب "اسرائيلي" لرد ايراني يشارك فيه حزب الله بهجوم صاروخي واسع رداً على اغتيال هنية وشكر!

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