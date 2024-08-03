إسقاط منطاد تابع للقوات الأميركية في سوريا



استُهدف منطاد المراقبة والتجسس التابع لقوات التحالف الدولي بقيادة الجيش الأميركي العائد لقاعدة حقل "العمر" النفطي، أكبر القواعد العسكرية الأميركية في سوريا، شرقي دير الزور، ما أدى إلى سقوطه.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، بأن "قذيفة صاروخية، يعتقد أنها اُطلقت من مناطق سيطرة الجيش العربي السوري جنوبي نهر الفرات، أصابت المنطاد الخاص بالمراقبة والرصد في قاعد حقل "العمر" النفطي أكبر قواعد الجيش الأميركي في سوريا، شرقي محافظة دير الزور ما أدى لسقوطه".

وتابع المراسل، نقلاً عن أحد سكان القرى المحيطة بالقاعدة، قوله: "فور سقوط المنطاد، مساء اليوم السبت 3 آب، شهدت سماء المنطقة تحليقا مكثفا للطيران الحربي والمسير التابع لقوات التحالف الأميركي اللاشرعي".

وكانت طائرة شحن تابعة للجيش الأميركي، قد هبطت أمس الأول، في قاعدة حقل "العمر" النفطي بريف دير الزور الشرقي، محملة بمعدات لتعزيز القاعدة عسكرياً ولوجستياً.

