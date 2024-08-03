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عربي و دولي

الخلافات بين ترامب وهاريس تنسحب على موعد مناظرتهما

2024-08-03 | 15:24
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الخلافات بين ترامب وهاريس تنسحب على موعد مناظرتهما
الخلافات بين ترامب وهاريس تنسحب على موعد مناظرتهما

إنسحبت الخلافات بين المرشحَين الرئاسيَّين الأميركيَّين الجمهوري دونالد ترامب والديموقراطية كامالا هاريس على موعد المناظرة التلفزيونية المرتقبة بينهما، في حين يسعى الرئيس السابق إلى كبح الزخم الذي تكتسبه حملة نائبة الرئيس.

ليل الجمعة السبت أعلن ترامب أنه اتفق مع شبكة "فوكس نيوز" لتنظيم مناظرة في الرابع من أيلول، مع منافسته الديموقراطية في انتخابات الخامس من تشرين الثاني.
لكن هاريس التي ضمنت منذ الجمعة بطاقة الترشح للرئاسة عن الحزب الديموقراطي بحصدها تأييد أكثر من نصف مندوبيه في تصويت أجري عبر الإنترنت، لم توافق.
فبعدما اتّهمت الملياردير الجمهوري بأنه "خائف"، قالت حملة هاريس إن على ترامب الالتزام بالموعد المحدد مسبقا لمناظرته مع بايدن على شبكة إيه بي سي.
وكتبت هاريس عبر منصة إكس "سأكون حاضرة في 10 أيلول، كما وافق سابقا.. آمل في أن أراه".
لكن ترامب رد السبت على موقف نائبة الرئيس بالقول إنها "لا تمتلك القدرات الذهنية لخوض مناظرة حقيقية ضدي.. سأراها في الرابع من أيلول، أو لن أراها على الإطلاق".
وكان مدير التواصل في حملة هاريس مايكل تايلر قال في وقت سابق السبت إن على ترامب "أن يقلع عن هذه اللعبة وأن يحضر إلى المناظرة التي تعهّد المشاركة فيها في العاشر من أيلول" على شبكة ايه بي سي.
وكان بايدن البالغ 81 عاما قد انسحب من السباق الرئاسي قبل أسبوعين بعد أدائه الكارثي في مناظرة أولى مع ترامب على شبكة سي ان ان في حزيران.
وفي حين كان من المتوقع الإبقاء على هذه المناظرة الثانية، أعلن الناطق باسم ترامب ستيفن تشانغ الأسبوع الماضي أنه "من غير المناسب" أن يتم الاتفاق على المناظرة قبل ترشيح هاريس رسميا.
وفق ترامب، ستجرى المناظرة على شبكة فوكس نيوز في بنسلفانيا وأمام حضور. وقال المرشح الجمهوري إن موعد الرابع من أيلول "مريح ومناسب" إذ يأتي قبيل بدء التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية.

الخلافات بين ترامب وهاريس تنسحب على موعد مناظرتهما

عربي و دولي

دونالد ترامب

كامالا هاريس

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