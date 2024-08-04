وزير الخارجية الأردني يزور طهران اليوم
يتوجه وزير الخارجية الأردني، اليوم الأحد، إلى العاصمة الإيرانية طهران، في وقت يتصاعد فيه التوتر بالمنطقة بعد اغتيال إسماعيل هنية في طهران الأسبوع الماضي.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" إن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي يقوم بزيارة إيران، اليوم الأحد، حيث سينقل رسالة من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان حول الأوضاع في المنطقة والعلاقات الثنائية.
وسيجري الصفدي خلال الزيارة محادثات موسعة مع القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني.