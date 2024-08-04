وزير الخارجية الأردني يزور طهران اليوم

يتوجه وزير الخارجية الأردني، اليوم الأحد، إلى العاصمة الإيرانية طهران، في وقت يتصاعد فيه التوتر بالمنطقة بعد اغتيال إسماعيل هنية في طهران الأسبوع الماضي.