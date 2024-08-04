بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية.. ماذا في تفاصيله؟
صدر عن القواتِ المسلحةِ اليمنية البيان التالي: انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا تمكنت قواتُ الدفاعِ الجويِّ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ بفضلِ اللهِ من إسقاط طائرةٍ أمريكيةٍ نوع (MQ_9) وذلك أثناءَ قيامِها بأعمالٍ عدائيةٍ في أجواءِ محافظةِ صعدة وذلك بصاروخِ أرض جو محليِّ الصنع وتُعدُّ هذه الطائرة هي السابعةُ من نوعِها التي تم إسقاطها خلالَ معركةِ الفتحِ الموعودِ والجهادِ المقدس إسنادًا لغزة.
وضمنَ المرحلةِ الرابعةِ من التصعيدِ والمتعلقةِ بمنطقةِ العملياتِ البحريةِ
نفذتِ القواتُ البحريةُ والقوةُ الصاروخيةُ في القواتِ المسلحة اليمنيةِ عمليةً عسكريةً مشتركةً استهدفت من خلالِها سفينةَ (Groton ) في خليجِ عدن وذلك بعددٍ من الصواريخِ الباليستيةِ وكانتِ الإصابةُ دقيقةً بفضل الله.
وجاءَ استهدافُ السفينةِ لانتهاكِ الشركةِ المالكةِ لها قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلة.
تحيي القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ المقاومةَ الفلسطينيةَ الباسلةَ في قطاعِ غزةَ على 300 يومٍ من الصمودِ ومن البطولةِ ومن التضحيةِ دفاعاً عنِ الأمةِ وعزتِها وكرامتِها وانتصاراً لمقدساتِها.
إن القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ مستمرةٌ في تنفيذِ عملياتِها العسكريةِ بمختلفِ المراحلِ التصعيديةِ وإن هذه العملياتِ لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.
واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير
عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً
والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة
صنعاء 29 محرم 1446للهجرة
الموافق للـ 4 أغسطس 2024م