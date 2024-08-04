بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية.. ماذا في تفاصيله؟

صدر عن القواتِ المسلحةِ اليمنية البيان التالي: انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا تمكنت قواتُ الدفاعِ الجويِّ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ بفضلِ اللهِ من إسقاط طائرةٍ أمريكيةٍ نوع (MQ_9) وذلك أثناءَ قيامِها بأعمالٍ عدائيةٍ في أجواءِ محافظةِ صعدة وذلك بصاروخِ أرض جو محليِّ الصنع وتُعدُّ هذه الطائرة هي السابعةُ من نوعِها التي تم إسقاطها خلالَ معركةِ الفتحِ الموعودِ والجهادِ المقدس إسنادًا لغزة.