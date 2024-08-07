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عربي و دولي

روسيا تتهم كييف بمهاجمة مقاطعة كورسك

2024-08-07 | 07:49
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روسيا تتهم كييف بمهاجمة مقاطعة كورسك
روسيا تتهم كييف بمهاجمة مقاطعة كورسك

أعلنت موسكو أن "أوكرانيا شنت هجوما باستخدام مركبات مدرعة على منطقة كورسك بجنوب روسيا، لكن القوات الروسية تصدت للهجوم. وذكر الحاكم المؤقت لمنطقة كورسك، أليكسي سميرنوف، أن الهجوم أسفر عن مقتل 5 أشخاص، بينهم اثنان من طاقم سيارة إسعاف، وإصابة ما لا يقل عن 20 آخرين، من بينهم 6 أطفال".

وذكرت الوزارة أن "أوكرانيا تواصل شن هجمات جوية على منطقة كورسك الحدودية، مشيرة إلى أن أنظمة الدفاع الروسية تمكنت من تدمير 4 طائرات مسيرة خلال الليل".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك يُعدّ عملا إرهابيا يستهدف المدنيين.

وأرسلت وزارة الدفاع الروسية قوات احتياطية لدعم التصدي لمئات المقاتلين الأوكرانيين المدعومين بالدبابات في توغل بري يعد الأكبر داخل الأراضي الروسية منذ بداية الحرب المتواصلة منذ أكثر من عامين.

كما أفادت الوزارة -في بيان- بأن القوات الأوكرانية تعرضت لنيران المدفعية والضربات الجوية من الجيش الروسي. وأوضح القائم بأعمال حاكم المنطقة، أليكسي سميرنوف، عبر تطبيق تلغرام أن الوضع "تحت السيطرة".

وأكد سميرنوف أن جميع خدمات الطوارئ في حالة "تأهب قصوى"، ودعا السكان إلى التبرع بالدم لتعويض الكمية المتاحة.
 
من جهته، أفاد سلاح الجو الأوكراني -عبر بيان على تلغرام- بأنه تمكن من إسقاط جميع الطائرات المسيرة التي أطلقتها روسيا خلال الليلة الماضية، وعددها 30، وذلك فوق 7 مناطق مختلفة.

وذكر حاكم منطقة ميكولايف في جنوب أوكرانيا أن سلاح الجو أسقط 14 طائرة مسيرة في المنطقة، وأشار إلى إخماد حريقين نشبا نتيجة الهجوم، مع عدم وجود أنباء عن وقوع إصابات.

من جانبه، أكد حاكم منطقة خميلنيتسكي أن الجيش الأوكراني أسقط 4 طائرات مسيرة أخرى فوق المنطقة، إلا أن الحطام ألحق أضرارا بمنشآت تخزين وورشة في إحدى المنشآت الصناعية.

كما تم إسقاط 4 طائرات مسيرة فوق منطقتي تشيركاسي وفينيتسيا في وسط أوكرانيا، دون أن ترد تقارير من السلطات المحلية عن خسائر مادية أو بشرية.
روسيا تتهم كييف بمهاجمة مقاطعة كورسك

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