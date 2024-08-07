البيت الأبيض: نصدق تهديدات إيران بالرد

أشار البيت الأبيض في إفادة، الأربعاء، أن حكومة الولايات المتحدة "تصدق ما يقوله الإيرانيون بأنهم سيردون على العدوان".



وتأتي تصريحات البيت الأبيض لتعطي مصداقية للتهديدات الإيرانية الأخيرة، والتي جاءت عقب اغتيال زعيم حركة حماس إسماعيل هنية في طهران الأسبوع الماضي.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قد أكد الأربعاء، لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن إيران لن تبقى صامتة أبدا في مواجهة العدوان على مصالحها وأمنها وذلك وسط تزايد التوتر الإقليمي في أعقاب مقتل هنية في طهران.

وأضاف بزشكيان لماكرون خلال اتصال هاتفي: "لن تبقى إيران صامتة أبدا في‭ ‬وجه العدوان على مصالحها وأمنها"، منتقدا إسرائيل بسبب حربها المستمرة منذ 10 أشهر على قطاع غزة.

وذكرت وسائل الإعلام أن بزشكيان قال "إذا كانت الولايات المتحدة ودول الغرب تسعى بحق إلى تجنب اندلاع حرب في المنطقة، فلابد أن تجبر هذا النظام (إسرائيل) على وقف الإبادة الجماعية والهجمات على غزة وقبول وقف إطلاق النار".

ومن جهته، أشار البيت الأبيض إلى أن الجنود الأميركيين الذين يتلقون العلاج في قاعدة عين الأسد العراقية "في حالة مستقرة".

وأعلن متحدث باسم "البنتاغون" إصابة أميركيين في هجوم صاروخي استهدف الإثنين قاعدة "عين الأسد" العسكرية في العراق.

وأوضح المتحدث أن "ما يُعتقد أنه هجوم صاروخي وقع اليوم ضد قوات أميركية وللتحالف في قاعدة عين الأسد في العراق. تفيد المؤشرات الأولية بإصابة عدد من الأميركيين".

