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فيديو.. إنهيار فندق في ألمانيا يتسبب بكارثة

2024-08-08 | 02:43
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فيديو.. إنهيار فندق في ألمانيا يتسبب بكارثة
فيديو.. إنهيار فندق في ألمانيا يتسبب بكارثة

لقي شخصان مصرعهما في انهيار فندق قرب مدينة ترير غربي ألمانيا ليل الثلاثاء - الأربعاء، بحسب ما أعلنت السلطات.

وقالت خدمات الطوارئ المحلية خلال مؤتمر صحفي إن ألمانيّين هما رجل غير معروف العمر وامرأة ولدت عام 1961 - لقيا مصرعهما في الانهيار.
 
وانهار الطابق الأول من الفندق الواقع في بلدة كروف، على بعد حوالي خمسين كيلومتراً شرق ترير في ولاية راينلاند بالاتينات.
ووقع الحادث قرابة الساعة 23,00 (21,00 ت غ) لسبب لا يزال مجهولاً.
وكان هناك 14 شخصاً وقت الكارثة، وتمكن خمسة منهم من الخروج بمفردهم.
وقرابة الساعة التاسعة من صباح الأربعاء (07,00 ت غ) تمّ إنقاذ طفل ورجل وامرأتين أصيبوا جميعاً بجروح طفيفة.
ومن بين هؤلاء الناجين طفل يبلغ من العمر عامين وأمه وهما يتحدّران من مدينة أورك الصغيرة في هولندا.
أما الأب الذي أصيب بجروح خطرة فتمّ انتشاله من تحت الأنقاض عصر الأربعاء مع نزيل آخر.
وانتهت جهود الإنقاذ ليل الأربعاء بانتشال شخص من تحت الأنقاض بعدما ظلّ مطموراً طيلة 24 ساعة تقريباً.
وحشدت خدمات الطوارئ حوالي 250 عنصراً في الموقع المنكوب.
فيديو.. إنهيار فندق في ألمانيا يتسبب بكارثة

عربي و دولي

ألمانيا

إنهيار فندق

مدينة ترير

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