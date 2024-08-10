عملية جديدة روسية لصد توغل القوات الأوكرانية
باشرت موسكو "عملية لمكافحة الإرهاب" في ثلاث مناطق حدودية متاخمة لأوكرانيا، في اليوم الخامس لتوغل القوات الأوكرانية في منطقة كورسك الروسية الحدودية، حيث حذرت الوكالة النووية الروسية من أن الهجوم الذي تشنه كييف "يشكل تهديدا مباشرا" لمحطة الطاقة النووية في المنطقة.
وأعلنت الوكالة النووية الروسية، أنّ "الهجوم الذي تشنه أوكرانيا "يشكل تهديداً مباشراً" لمحطّة للطاقة النووية تقع على بعد أقل من 50 كيلومتراً من منطقة القتال".
ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن روساتوم قولها إنّ "تصرّفات الجيش الأوكراني تشكّل تهديداً مباشراً" لمحطّة كورسك للطاقة النووية في غرب روسيا، مضيفة أنّ "في الوقت الحالي، هناك خطر حقيقي من وقوع ضربات واستفزازات من جانب الجيش الأوكراني".