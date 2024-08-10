عملية جديدة روسية لصد توغل القوات الأوكرانية

باشرت موسكو "عملية لمكافحة الإرهاب" في ثلاث مناطق حدودية متاخمة لأوكرانيا، في اليوم الخامس لتوغل القوات الأوكرانية في منطقة كورسك الروسية الحدودية، حيث حذرت الوكالة النووية الروسية من أن الهجوم الذي تشنه كييف "يشكل تهديدا مباشرا" لمحطة الطاقة النووية في المنطقة.

