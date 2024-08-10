تركيا ترفع الحظر عن إنستغرام

وعبر منشور على منصة "إكس"، قال أورال أوغلو "نتيجة لمفاوضاتنا مع مسؤولي إنستغرام، سيتم تلبية مطالبنا، خاصة في إطار لائحة الجرائم، ووعدوا بالعمل معا على الرقابة المفروضة على المستخدمين، وسنقوم بإزالة حظر الوصول اعتبارا من الساعة 21.30 بالتوقيت المحلي (18.30 بتوقيت غرينتش)".وأشار أورال أوغلو إلى أن تركيا حظرت الوصول إلى منصة التواصل الاجتماعي إنستغرام في الثاني من آب الجاري، وذلك بسبب عدم استجابة المنصة لمطالب تركيا المتعلقة بلائحة الجرائم.ولفت إلى حساسية بلاده تجاه العديد من النقاط على صعيد المحتوى المنشور في منصات التواصل الاجتماعي، وإلى عقد اجتماعات مع مسؤولي شركة "ميتا" التي تتبع لها منصة إنستغرام.وأوضح الوزير التركي أنه فيما يخص الالتزام القانوني وحذف المحتوى، ستتم إزالة المحتوى المندرج تحت لائحة الجرائم المنصوص عليها وفق القوانين ذات الصلة في تركيا، بحسب المتفق عليه مع إنستغرام.وأضاف أنه سيتم ضمان الامتثال للنظام القانوني التركي، والتدخل السريع والفعال في حالة انتهاك القانون، وحماية حقوق مستخدمي إنستغرام بشكل كامل.وأفاد بأنه لم يتم إغلاق أي حساب دون إنذار مسبق، مع إعادة فتح الحسابات المغلقة دون سابق إنذار.وكان مسؤول تركي كبير اتهم منصة إنستغرام بحظر منشورات التعازي بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.