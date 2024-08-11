ليلة ملتهبة.. كييف تحت القصف

كما أصيب ثلاثة أشخاص بجروح بالغة عند سقوط الشظايا على مبنى سكني في حي بروفاري في الضاحية الشرقية للعاصمة الأوكرانية، وفق المصدر.وأعلن حال الإنذار في قسم كبير من البلاد خلال الليل ولا سيما كييف حيث سمع دوي انفجارات في وقت متأخر من ليل السبت.وافادت الإدارة العسكرية في كييف على تلغرام أنّه تمّ تفعيل الدفاعات الجوية.وتصاعدت المخاوف في الأيام الأخيرة من شن موسكو هجوما جويا على كييف ردا على عملية التوغل التي تنفذها القوات الأوكرانية في منطقة كورسك الروسية إلى شمال الحدود الأوكرانية.كما أعلنت القوّات الجوّية الأوكرانيّة عبر تلغرام نحو الساعة 22,00 السبت (19,00 ت غ)، أنّ مناطق عدّة أخرى في البلاد تتعرّض لهجمات بطائرات بلا طيّار.وتشن روسيا بانتظام ضربا على أوكرانيا بالصواريخ والطائرات بدون طيّار.وتطلب كييف من حلفائها الغربيّين تزويدها مزيدا من أنظمة الدفاع الجوّي لحماية نفسها.وفي الجانب الروسي، قال حاكم كورسك أليكسي سميرنوف إنّ 13 شخصا أصيبوا خلال الليل في المنطقة، اثنان منهم في حال خطرة، جراء إصابة مبنى بشظايا صاروخ أوكراني تم إسقاطه خلال الليل.كما أفادت إدارة منطقة بيلغورود الروسية إلى شمال خاركيف عن هجوم أوكراني بمسيّرات، بدون أن تذكر وقوع ضحايا في الوقت الحاضر.