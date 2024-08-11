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عربي و دولي

معلومات إسرائيلية مضلّلة عن مجزرة مدرسة التابعين

2024-08-11 | 01:11
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معلومات إسرائيلية مضلّلة عن مجزرة مدرسة التابعين
معلومات إسرائيلية مضلّلة عن مجزرة مدرسة التابعين

قالت مصادر فلسطينية لقناة "الجزيرة" إن قائمة الجيش الإسرائيلي عن المستهدفين في مجزرة مدرسة "التابعين" بحي الدرج في مدينة غزة فجر أمس السبت حملت معلومات مضللة.

وأضافت المصادر أن اثنين من الواردة أسماؤهم في القائمة استشهدوا قبل المجزرة بيومين في مناطق أخرى، كما أوضحت أن الشهيد يوسف الوادية الذي أدرج في القائمة استشهد قبل المجزرة بيومين في مكان مختلف، وأن إحدى الصور تعود لشهيد اسمه منتصر ضاهر استشهد أول أمس الجمعة مع شقيقته بعيدا عن المدرسة.
وأشارت المصادر إلى أن الشهيد محمد الطيف، الذي ورد في القائمة كذلك، أكاديمي ومدير مدرسة سابق وليس له أي نشاط عسكري.
كما أكدت المصادر أن بعض من وردت أسماؤهم في القائمة دعاة وأساتذة جامعات ليس لهم أي نشاط عسكري.
وكانت حركة حماس قالت إن زعم جيش الاحتلال أن من استشهدوا ينتمون إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي رواية مضللة وكاذبة.
وأضافت الحركة، في بيان، أن من بين أكثر من 100 مدني استشهدوا بالمدرسة أعلن الاحتلال عن 19 شهيدا زعم أنهم من المقاومين، لتبرير جريمته، مشيرة إلى أن ادعاءاته كاذبة ولا أساس لها من الصحة.
وأكدت الحركة في بيانها أن من استشهدوا ليس بينهم مسلح واحد وكلهم مدنيون استهدفوا وهم يؤدون صلاة الفجر، موضحة أن قائمة الشهداء تضم أطفالاً وموظفين مدنيين وأساتذة جامعات ورجال دين.
 
معلومات إسرائيلية مضلّلة عن مجزرة مدرسة التابعين

عربي و دولي

فلسطين

مجزرة مدرسة التابعين

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