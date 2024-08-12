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عربي و دولي

غالانت: إسرائيل هي سبب تأخير إبرام صفقة إعادة المختطفين

2024-08-12 | 09:02
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غالانت: إسرائيل هي سبب تأخير إبرام صفقة إعادة المختطفين
غالانت: إسرائيل هي سبب تأخير إبرام صفقة إعادة المختطفين

رأى وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، أن "إسرائيل هي سبب تأخير إبرام الصفقة إعادة المختطفين والحديث عن انتصار مطلق محض هراء".

ولفت غالانت، الى أنني "قدمت اليوم استعراضا أمنيا لأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والأمن، ونحن في أيام يقظة واستعداد، في أي وقت قد تتحقق فيه التهديدات من طهران وبيروت".

وأضاف "لقد خصصنا في الأيام الأخيرة وقتًا لتعزيز الدفاع وأيضًا لخلق خيارات هجومية ردًا، وكذلك كمبادرة إذا لزم الأمر - الهدف الرئيسي هو حماية مواطني دولة إسرائيل".

واليوم، كشفت وزارة الدفاع الأميركية، ان "الوزير لويد أوستن أبلغ نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت بأنه أمر مجموعة حاملة الطائرات الأميركية أبراهام لينكولن الهجومية بتسريع وصولها إلى الشرق الأوسط".

كما اشارت الى أن "أوستن أمر أيضا بإرسال غواصة الصواريخ الموجهة USS Georgia إلى نظاق منطقة القيادة المركزية الوسطى".
 
 
 
غالانت: إسرائيل هي سبب تأخير إبرام صفقة إعادة المختطفين

عربي و دولي

يواف غالانت

اسرائيل

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ولم يظهر حتى الآن أي دليل على أن الهجوم له دوافع إرهابية.



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