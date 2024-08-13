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عربي و دولي

ماذا قال ترامب لإيلون ماسك عن محاولة الإغتيال؟

2024-08-13 | 02:19
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ماذا قال ترامب لإيلون ماسك عن محاولة الإغتيال؟
ماذا قال ترامب لإيلون ماسك عن محاولة الإغتيال؟

كشف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة بشأن محاولة الاغتيال التي تعرض لها خلال حضوره فعالية انتخابية الشهر الماضي.

وقال ترامب خلال محادثة نظمها إيلون ماسك عبر منصته "إكس"، عن الرصاصة أصابت أذنه: "كانت ضربة قوية ولم أشعر بهذه القوة أبدا، وعرفت على الفور أنها كانت رصاصة".
وردا على سؤال ماسك حول كيف كان إطلاق النار "بالنسبة لك"، رد ترامب: "لم يكن ممتعا".
ومن جانبه، قال إيلون ماسك إن جزءا من سبب تأييده لترشح ترامب للرئاسة كان بسبب رد فعل الرئيس السابق على محاولة الاغتيال في بنسلفانيا الشهر الماضي، واصفا ترامب وهو يلوح بقبضتيه بأنه "ملهم بشكل لا يصدق".
وذكر ترامب أن أول سؤال طرحه بعد سقوطه كان "كم عدد القتلى؟ لأنه كان هناك حشد ضخم هناك آلاف وآلاف الأشخاص لذلك قلت، كم عدد القتلى؟ لأنني كنت أعلم أن هناك طلقات أخرى يتم إطلاقها".
وخلال المحادثة، عرض إيلون ماسك أن يلعب دورا في إدارة دونالد ترامب إذا أعيد انتخابه للمساعدة في كبح جماح الإنفاق الحكومي.
وقال ماسك: "أعتقد أنه سيكون من الرائع أن يكون لدينا لجنة حكومية تنظر في هذه الأشياء وتضمن إنفاق أموال دافعي الضرائب التي حصلوا عليها بشق الأنفس، بطريقة جيدة، وسأكون سعيدا بالمساعدة في مثل هذه اللجنة".
ومن جانبه، ذكر ترامب أنه "سيحب" مشاركة ماسك، مشيرا إلى أن الملياردير "يخفض التكاليف بشكل رائع"، في إشارة إلى تدابير خفض التكاليف التي اتخذها في شركاته.
 
إليكم أبرز ما جاء في المحادثة: 

- لو كنت في الرئاسة ما كان قد حدث الهجوم على "إسرائيل".
- حرب أوكرانيا لم تكن لتحدث لو كنت رئيسا.
- الشرق الأوسط يمكن أن يأخذنا للحرب العالية الثانية.
- لماذا لا يكون لدنيا قبة حديدة مثل الموجودة في "إسرائيل"؟.
- إدارة بايدن غبية.
- سأعود في تشرين الأول إلى بتلر في بنسلفانيا مكان محاولة اغتيالي.
- لا نريد إدخال المجرمين إلى الولايات المتحدة.
- أقول لهاريس: أين كانت حماية الحدود خلال السنوات الماضية؟.
- تعاملت مع أزمة كوريا الشمالية بشكل سريع وأسطوري.
- الزعماء مثل كيم جون أون يسمعون لصوت القوة.
- أعرف بوتين جيدا والعلاقة معه جيدة.
- بايدن وكامالا تسببا في أزمة اقتصادية للولايات المتحدة.
- معدل ذكاء بايدن كان منخفضاً.. ربما الآن بلا ذكاء من الأساس.
- الذكاء الاصطناعي يتطلب موارد كبيرة من الطاقة.
- في الكونغو يخرجونهم من السجون ثم يتم إرسالهم إلى بلادنا.
- الاقتصاد وقت إدارتي للبلاد كان جيدا.
- بايدن أنفق تريليونات من الدولارات بشكل غبي.
- التضخم بلغ مستويات لم نصل إليها منذ سنوات.
- أريد شخصا بشجاعة ماسك لتطوير بعض نظم التعليم.
- يجب أن تكون هناك منافسة بين الولايات في التعليم.
- تسلا منتج رائع لكن ليس كل شخص يحتاح سيارة كهربائية.
- الصين تتطور بوتيرة سريعة في الأسلحة النووية.
- الحرب النووية ستكون خطيرة ومدمرة.. لا نريد ذلك.
ماذا قال ترامب لإيلون ماسك عن محاولة الإغتيال؟

عربي و دولي

دونالد ترامب

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