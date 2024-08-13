نتنياهو: ما حدث صباح اليوم في جبل الهيكل يعد تجاوزاً للوضع القانوني القائم
أشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى أنّ "ما حدث صباح اليوم في جبل الهيكل يعد تجاوزا للوضع القانوني القائم"، وذلك بعد اقتحام المسجد الأقصى من قبل المستوطنين بمشاركة وزيرَين وعضو في الكنيست، حيث شمل الاقتحام مجموعة من الاستفزازات.
وذكر مكتب نتنياهو أنّ "صنع السياسات بشأن جبل الهيكل يخضع مباشرة للحكومة ورئيسها"، زاعمًا بأنّه "لا توجد سياسة خاصة لأي وزير بشأن جبل الهيكل لا لوزير الأمن القومي ولا لأي وزير آخر".