نتنياهو: ما حدث صباح اليوم في جبل الهيكل يعد تجاوزاً للوضع القانوني القائم

أشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى أنّ "ما حدث صباح اليوم في جبل الهيكل يعد تجاوزا للوضع القانوني القائم"، وذلك بعد اقتحام المسجد الأقصى من قبل المستوطنين بمشاركة وزيرَين وعضو في الكنيست، حيث شمل الاقتحام مجموعة من الاستفزازات.