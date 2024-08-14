تقديرات إسرائيلية: هجوم إيراني وشيك قبل قمة قطر وخامنئي يتحدث عن "خطأ فادح"

كشفت تقديرات العدو الإسرائيلي، الأربعاء، أن إيران قد تشن هجوما وشيكا على إسرائيل في أقرب وقت ولن تنتظر انتهاء عقد القمة،غدا الخميس، في قطر الهادفة إلى التوصل لوقف إطلاق النار بقطاع غزة.



وبحسب التقديرات في إسرائيل، فإن الإيرانيين لا يريدون الانتظار إلى ما بعد القمة في قطر، ومن المحتمل أن يتم الهجوم يوم غد الخميس أو حتى اليوم الأربعاء وفق ما أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية.



يعزز هذا الاتجاه تأجيل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن زيارته للشرق الأوسط التي كانت مقررة الأربعاء، وذلك على خلفية حالة عدم اليقين بشأن الهجوم الإيراني.



وحذّر المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي، من أن التراجع غير التكتيكي أمام إسرائيل سيكون 'خطأً فادحاً'.







