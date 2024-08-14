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عربي و دولي

إعلان جدري القردة حالة طارئة صحية عالمية

2024-08-14 | 14:35
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إعلان جدري القردة حالة طارئة صحية عالمية
إعلان جدري القردة حالة طارئة صحية عالمية

أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي جدري القردة في الكونغو وأماكن أخرى في أفريقيا حالة طوارئ صحية عالمية، مع تأكيد حالات إصابة بين الأطفال والبالغين في أكثر من 12 دولة، وانتشار سلالة جديدة من الفيروس.

وتتوفر جرعات قليلة من اللقاح في القارة.
وفي وقت سابق من الأسبوع، أعلنت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا، أن تفشي جدري القردة يشكل حالة طوارئ صحية عامة، بعد حدوث أكثر من 500 حالة وفاة، ودعت إلى مساعدات دولية لوقف انتشار الفيروس.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس: "هذا أمر يجب أن يثير قلقنا جميعا.. احتمال انتشاره خارج أفريقيا وما هو أبعد منها أمر مقلق جدا".
وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا في السابق إن جدري القردة تم اكتشافه في 13 دولة هذا العام، وأن أكثر من 96 في المئة من جميع الإصابات والوفيات حدثت في الكونغو.
وارتفعت حتى الآن الإصابات بنسبة 160 في المئة والوفيات بنسبة 19 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حين وقعت أكثر من 14000 حالة إصابة، و524 حالة وفاة.
إعلان جدري القردة حالة طارئة صحية عالمية

عربي و دولي

جدري القردة

منظمة الصحة العالمية

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