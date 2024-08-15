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عربي و دولي

الدوحة تستضيف اليوم مفاوضات حول وقف لإطلاق النار في غزة

2024-08-15 | 01:55
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الدوحة تستضيف اليوم مفاوضات حول وقف لإطلاق النار في غزة
الدوحة تستضيف اليوم مفاوضات حول وقف لإطلاق النار في غزة

​تستضيف العاصمة القطرية الدوحة اليوم مفاوضات حول وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقد أعلنت الولايات المتحدة و"إسرائيل" إرسال وفود الى قطر للمشاركة في المفاوضات التي يفترض أن يحضرها أيضا ممثلون عن الحكومتين المصرية والقطرية الوسيطتين الى جانب واشنطن، بينما لم تعلن "حماس" ما إذا كانت ستشارك في جلسة اليوم .

وفي هذا السياق أكّد رئيس الوزراء في كيان الاحتلال بنيامين نتانياهو أن وفدا "إسرائيليا" سيحضر محادثات اليوم في الدوحة حيث سيحاول الوسطاء التوصل إلى اتفاق على وقف لإطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن المحتجزين فيه.

وأوضح بيان صادر عن مكتبه أن الوفد سيضمّ "رئيسي الموساد والشين بيت فضلا عن نيتسان ألون منسّق ملف الرهائن والمستشار السياسي عوفير فالك".

الى ذلك نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر أميركية متابعة للملف أن رئيس جهاز الاستخبارات الأميركية وليام بيرنز سيتوجه الى الدوحة للمشاركة في المفاوضات.

كما نقلت الوكالة عن مصدر في حماس إن الحركة "ستراقب وتتابع سير جولة التفاوض وهل مسار المفاوضات جدّي من جانب الاحتلال ومجدٍ لتنفيذ الاقتراح الأخير أم أنه استمرار للمماطلة التي يتبعها نتانياهو".

وقال مصدر آخر إن "حماس معنية بوقف الحرب والتوصل لصفقة واتفاق لوقف اطلاق النار على أساس الاقتراح الذي قُدّم الشهر الماضي"، في إشارة الى الاقتراح الذي أعلن عنه في وقت سابق وينصّ على ثلاث مراحل تشمل وقفا لإطلاق النار وانسحابا لقوات الإحتلال من المناطق المأهولة في غزة وإدخال مساعدات وإطلاق معتقلين فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل لصحافيين إن "شركاءنا القطريين يعملون على أن يكون هناك تمثيل لحماس" في المفاوضات.

الدوحة تستضيف اليوم مفاوضات حول وقف لإطلاق النار في غزة

عربي و دولي

قطر

اطلاق النار

اسرائيل

غزة

نتنياهو

حماس

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