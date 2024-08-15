رئيس الوزراء الاسرائيلي الاسبق عن نتنياهو: "الأكثر فشلاً في التاريخ"!

نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك قوله إن "بنيامين نتنياهو أغرق إسرائيل مرتين، مرة في 7 شرين الأول، ومرة في طريقة إدارة الحرب الأكثر فشلا بالتاريخ".

وتابع باراك "أتوقع أن يطالب فريق التفاوض نتنياهو بطرح القرارات على الكابينت، هذه هي بنية النظام في إسرائيل".



وشد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق على أنه "لا يجوز لنتنياهو أن يتخذ كل القرارات بنفسه، فهو غير مخول بذلك، وإذا استمر نتنياهو في الرفض أتوقع منهم أن يخاطبوا الجمهور أيضا علنا".



وسبق أن "انتقد باراك سياسات نتنياهو بشكل عام، ولا سيما طريقة إدارته الحرب على قطاع غزة ومفاوضات الصفقة والعلاقة مع واشنطن".



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق صرح قبل أسابيع بأن "إسرائيل في مأزق حقيقي، موضحا أن الحل يكمن في إبعاد نتنياهو والموافقة على المبادرة الأميركية لإنشاء ما يسمى "محور اعتدال" ضد "محور المقاومة" في المنطقة".



وأوضح باراك في مقال له بصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن "القراء ربما يكون لديهم انطباع بأن إسرائيل تستطيع القضاء على "أعدائنا" جميعهم واحدا بعد آخر وبأسرع ما يمكن وبتكلفة يمكن تحملها، وكذلك ربما يكون لدى القراء أيضا انطباع بأن العالم كله "ضدنا" ولا يمكننا إلا "الاعتماد على الرب ومفاعل ديمونة".