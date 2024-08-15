عاجل
وزير خارجية بريطانيا: الوضع في غزة وخيم والاستقرار العالمي يمر بلحظات دقيقة
وزير خارجية بريطانيا: الوضع في غزة وخيم والاستقرار العالمي يمر بلحظات دقيقة
السويد ترصد أول إصابة بالسلالة الجديدة من جدري القردة خارج إفريقيا
السويد ترصد أول إصابة بالسلالة الجديدة من جدري القردة خارج إفريقيا
حزب الله: استهدفنا مرابض مدفعية ‏العدو الاسرائيلي في الزاعورة بصلية من صواريخ الكاتيوشا
حزب الله: استهدفنا مرابض مدفعية ‏العدو الاسرائيلي في الزاعورة بصلية من صواريخ الكاتيوشا
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
30 o
AlJadeedTv
البقاع
31 o
AlJadeedTv
الجنوب
30 o
AlJadeedTv
الشمال
33 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
29 o
AlJadeedTv
كسروان
31 o
AlJadeedTv
متن
31 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

رئيس الوزراء الاسرائيلي الاسبق عن نتنياهو: "الأكثر فشلاً في التاريخ"!

2024-08-15 | 06:13
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
رئيس الوزراء الاسرائيلي الاسبق عن نتنياهو: &quot;الأكثر فشلاً في التاريخ&quot;!
رئيس الوزراء الاسرائيلي الاسبق عن نتنياهو: "الأكثر فشلاً في التاريخ"!

نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك قوله إن "بنيامين نتنياهو أغرق إسرائيل مرتين، مرة في 7 شرين الأول، ومرة في طريقة إدارة الحرب الأكثر فشلا بالتاريخ".

وتابع باراك "أتوقع أن يطالب فريق التفاوض نتنياهو بطرح القرارات على الكابينت، هذه هي بنية النظام في إسرائيل".

وشد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق على أنه "لا يجوز لنتنياهو أن يتخذ كل القرارات بنفسه، فهو غير مخول بذلك، وإذا استمر نتنياهو في الرفض أتوقع منهم أن يخاطبوا الجمهور أيضا علنا".

وسبق أن "انتقد باراك سياسات نتنياهو بشكل عام، ولا سيما طريقة إدارته الحرب على قطاع غزة ومفاوضات الصفقة والعلاقة مع واشنطن".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق صرح قبل أسابيع بأن "إسرائيل في مأزق حقيقي، موضحا أن الحل يكمن في إبعاد نتنياهو والموافقة على المبادرة الأميركية لإنشاء ما يسمى "محور اعتدال" ضد "محور المقاومة" في المنطقة".

وأوضح باراك في مقال له بصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن "القراء ربما يكون لديهم انطباع بأن إسرائيل تستطيع القضاء على "أعدائنا" جميعهم واحدا بعد آخر وبأسرع ما يمكن وبتكلفة يمكن تحملها، وكذلك ربما يكون لدى القراء أيضا انطباع بأن العالم كله "ضدنا" ولا يمكننا إلا "الاعتماد على الرب ومفاعل ديمونة".
 
 
 
رئيس الوزراء الاسرائيلي الاسبق عن نتنياهو: "الأكثر فشلاً في التاريخ"!

عربي و دولي

اسرائيل

بنيامين نتنياهو

العودة الى الأعلى
Aljadeed
وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 40005 شهداء و92401 إصابة منذ السابع من تشرين الاول الماضي
وسائل إعلام إسرائيلية: الخطوط الجوية الأميركية تلغي رحلاتها إلى إسرائيل حتى نيسان 2025

اقرأ ايضا في عربي و دولي

واشنطن تفرض عقوبات على شبكات تجارية للحوثيين وحزب الله
11:20

واشنطن تفرض عقوبات على شبكات تجارية للحوثيين وحزب الله

فرضت وزارة الخزانة الأميركيّة عقوبات على فرد واحد و6 شركات، كما فرضت حجزاً على 3 سفن لتورطها في تأمين إيرادات غير مشروعة لدعم أنشطة الحوثيين.

11:20

واشنطن تفرض عقوبات على شبكات تجارية للحوثيين وحزب الله

فرضت وزارة الخزانة الأميركيّة عقوبات على فرد واحد و6 شركات، كما فرضت حجزاً على 3 سفن لتورطها في تأمين إيرادات غير مشروعة لدعم أنشطة الحوثيين.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024