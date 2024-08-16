ترامب يكشف دخله الكبير في 16 شهراً!

أظهر أحدث إفصاح مالي لدونالد ترامب دخلاً قدره 513 مليون دولار من المنتجعات والعقارات السكنية في الولايات المتحدة بما في ذلك نواديه "دورال" و"مار إيه لاغو" و"بدمنستر"، بالإضافة إلى عشرات الملايين من الدولارات من الالتزامات والديون المتعلقة بمشاكله القانونية.



وتأتي هذه الأرقام من ملف مكون من 265 صفحة قدمه المرشح الجمهوري، حيث يملك محفظة مترامية الأطراف تشمل كل شيء بدءًا من مقر إقامته الأساسي إلى الإيرادات من العملات المشفرة وشركة الوسائط التي تحمل اسمه (مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا) والتي تمتلك منصة التواصل الخاصة به، "Truth Social" تروث سوشيال.



وأظهرت الأرقام أن من بين أكبر مصادر دخله قد جاء من شركة مقرها ميامي تمتلك ملاعب جولف ومنتجعًا، حيث حققت 161 مليون دولار على مدى 16 شهرًا بدءًا من كانون الثاني 2023.