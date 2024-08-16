الجولة الحاسمة في الدوحة.. ماذا أعلنت خارجية قطر؟

بعد جلسة مناقشات أولى وصفت بالبناءة، يرتقب أن تستأنف اليوم الجمعة في الدوحة جلسة ثانية تضم الوسطاء الدوليين من قطر ومصر والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الوفد الإسرائيلي. والهدف هو استكمال بحث النقاط العالقة في اتفاق وقف النار وتبادل الأسرى مع حركة حماس.



وأكدت وزارة الخارجية القطرية استمرار المباحثات، مشيرة إلى أن "جهود الوسطاء ستتواصل" للوصول إلى وقف لإطلاق النار، مع إطلاق سراح الرهائن وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.



تشارك في المفاوضات أيضًا شخصيات بارزة مثل مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز ورؤساء جهازي الاستخبارات الإسرائيلية "موساد" و"شين بيت".



كما أكدت حماس ليل الخميس أن أي اتفاق لوقف النار يجب أن يشمل "انسحابًا كاملاً" للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.