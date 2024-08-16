الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

"أوكرانيا تصدر أوامر بالإخلاء".. بيلاروسيا تعزز قوتها العسكرية وروسيا تتوسع شرقاً

2024-08-16 | 09:26
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;أوكرانيا تصدر أوامر بالإخلاء&quot;.. بيلاروسيا تعزز قوتها العسكرية وروسيا تتوسع شرقاً
"أوكرانيا تصدر أوامر بالإخلاء".. بيلاروسيا تعزز قوتها العسكرية وروسيا تتوسع شرقاً

أعلن جيش بيلاروسيا -اليوم الجمعة- حشد قواته على الحدود مع أوكرانيا على خلفية التوغل الأوكراني داخل روسيا التي أعلنت سيطرتها على بلدة إستراتيجية جديدة، محذرة من "اشتعال حرب عالمية".

وقال وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين "إن هناك احتمالا كبيرا لاستفزاز مسلح من قبل أوكرانيا المجاورة"، حسب ما ذكرت "وكالة أنباء بلتا" البيلاروسية الرسمية اليوم.

وأمر خرينين بتعزيز القوات البيلاروسية على محوري غوميل ومازير جنوبي البلاد، وتشمل التعزيزات قوات العمليات الخاصة ووحدات صاروخية بيلاروسية ستغادر نقاط انتشارها الدائمة وتتحرك إلى المناطق المكلفة بتعزيزها.

ويأتي تعزيز القوات على الحدود الجنوبية لبيلاروسيا في ضوء توغل أوكرانيا في مقاطعة كورسك الروسية، بينما أعلنت موسكو اليوم سيطرتها على بلدة تقع على بعد 15 كيلومترا تقريبا من مدينة بوكروفسك الإستراتيجية في شرق أوكرانيا.

وكتبت وزارة الدفاع الروسية عبر تليغرام "بفضل تحركات وحدات مجموعة قوات الوسط تم تحرير بلدة سيرغييفكا". وكانت الوزارة أعلنت الخميس السيطرة على بلدة أخرى في المنطقة ذاتها.

كما نقلت وكالة الإعلام الروسية اليوم عن مصادر أمنية لم تحددها القول إن القوات الروسية دمرت وحدة أوكرانية لعمليات الاستطلاع والتخريب بحوزتها أسلحة من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في منطقة كورسك بغرب روسيا.

وفي وقت سابق اليوم، أكدت روسيا أنها اعترضت الليلة الماضية 12 صاروخا أميركي الصنع أطلقتها القوات الأوكرانية على جسر القرم الذي يربط روسيا بشبه الجزيرة الأوكرانية التي ضمتها موسكو في عام 2014.

وكتبت وزارة الدفاع الروسية عبر تليغرام "صدّت وسائل الدفاع الجوي خلال الليل هجوما شن بواسطة 12 صاورخا أتاكمس أميركية الصنع أطلقت باتجاه جسر القرم".

على الجانب الآخر، حث المسؤولون العسكريون في بلدة بوكروفسك بشرق أوكرانيا اليوم المدنيين على تسريع إخلائهم لمنازلهم لأن الجيش الروسي يقترب بسرعة من ما كان طوال أشهر أحد الأهداف الرئيسة لموسكو في الحرب.

وجاءت الدعوة إلى خروج الناس في أسرع وقت ممكن في الوقت الذي تحاول فيه قوات كييف تحويل التركيز العسكري للكرملين إلى الأراضي الروسية من خلال شن توغل جريء عبر الحدود إلى منطقة كورسك.

وأصبحت عمليات الإجلاء في منطقة دونيتسك حول بوكروفسك ملحة بشكل متزايد في الأسابيع الأخيرة. وقال مسؤولو بوكروفسك في منشور على تليغرام اليوم إن القوات الروسية "تتقدم بوتيرة سريعة يوما بعد يوم، ويقل الوقت المتاح لجمع المتعلقات الشخصية والمغادرة إلى مناطق أكثر أمانًا".

وحذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس من أن بوكروفسك والمدن الأخرى القريبة في منطقة دونيتسك "تواجه أشد الهجمات الروسية". وقال زيلينسكي على  منصة إكس "يتم إرسال الإمدادات ذات الأولوية وكل ما هو مطلوب إلى هناك".

من جانبها، قالت القوات الجوية الأوكرانية اليوم إنها أسقطت جميع الطائرات المسيرة الخمس التي أطلقتها روسيا خلال هجوم الليلة الماضية.

وذكر بيان القوات الجوية على تطبيق تليغرام أن القوات الروسية استخدمت 3 صواريخ باليستية من طراز إسكندر-إم في الهجوم، كما استخدمت أيضا 3 طائرات مسيرة من طراز شاهد و"طائرتين مسيرتين أخريين من نوع غير معروف".

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة رويترز أن روسيا لجأت إلى استخدام طائرات مسيرة رخيصة الثمن للتمويه في بعض هجماتها على أوكرانيا، في محاولة لتحديد مواقع الدفاعات الجوية. وأكد حاكما منطقتي كييف وكيروفوهراد عدم وقوع أي أضرار أو إصابات جراء الهجوم.

"أوكرانيا تصدر أوامر بالإخلاء".. بيلاروسيا تعزز قوتها العسكرية وروسيا تتوسع شرقاً

عربي و دولي

بيلاروسيا

أوكرانيا

روسيا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"غير مقبولة"... واشنطن تصف هجمات المستوطنين في الضفة الغربية
حماس: إسرائيل هي العائق أمام التوصل لوقف إطلاق النار

اقرأ ايضا في عربي و دولي

بايدن: لم نصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بعد لكننا أقرب مما كنا عليه
15:11

بايدن: لم نصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بعد لكننا أقرب مما كنا عليه

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم، أن التوصل لاتفاق حول وقف إطلاق النار بغزة بات قريبا للغاية.
وعبر بايدن عن تفاؤله بشأن احتمالات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة، قائلا: "نحن أقرب منا في أي وقت مضى إلى التوصل إلى اتفاق، التوصل إلى اتفاق حول هدنة في غزة أقرب من أي وقت مضى".

15:11

بايدن: لم نصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بعد لكننا أقرب مما كنا عليه

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم، أن التوصل لاتفاق حول وقف إطلاق النار بغزة بات قريبا للغاية.
وعبر بايدن عن تفاؤله بشأن احتمالات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة، قائلا: "نحن أقرب منا في أي وقت مضى إلى التوصل إلى اتفاق، التوصل إلى اتفاق حول هدنة في غزة أقرب من أي وقت مضى".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024