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عربي و دولي

غوتيريش: سندشّن حملة لمكافحة شلل الأطفال في غزة

2024-08-16 | 13:31
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غوتيريش: سندشّن حملة لمكافحة شلل الأطفال في غزة
غوتيريش: سندشّن حملة لمكافحة شلل الأطفال في غزة

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أنّ الأمم المتحدة ستدشن حملة لمكافحة شلل الأطفال في غزة، موضحًا أنّ "الأمم المتحدة على استعداد لإطلاق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في غزة"، في وقت تستمر فيه الحرب الإسرائيلية على القطاع في ظلّ كارثة إنسانية.

 

ولفت، في مؤتمر صحفي، إلى أنّ "منع واحتواء انتشار شلل الأطفال في غزة سيتطلب جهودا ضخمة ومنسقة وعاجلة"، مضيفًا "اليونيسف تنسق تسليم اللقاحات ومعدات سلسلة التبريد لتخزينها".

وذكر غوتيريس أنّ "منظمة الصحة العالمية وافقت على توفير 1.6 مليون جرعة من لقاح شلل الأطفال"، مشيرًا إلى أنّ "الأمم المتحدة على استعداد لإطلاق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في غزة تشمل 24 ألف طفل"، داعيًا إلى هدنة إنسانية في غزة لتنفيذ حملة مكافحة شلل الأطفال".

غوتيريش: سندشّن حملة لمكافحة شلل الأطفال في غزة

عربي و دولي

الأمم المتحدة

غوتيريش

غزة

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