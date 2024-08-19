بعد هجوم كورسك.. الكرملين: لا حوار مع أوكرانيا

أكد الكرملين، الاثنين، أنه "لن يتحاور" مع أوكرانيا بسبب هجومها داخل منطقة كورسك الروسية الذي دخل أسبوعه الثاني.



وقال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي للسياسة الخارجية لمحطة "راشن شوت" عبر تلغرام: "في المرحلة الراهنة ونظرا إلى هذه المغامرة، لن نتحاور"، مضيفا: "سيكون من غير المناسب بتاتا الدخول في عملية تفاوضية".



وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال، الأحد، إن التوغل العسكري الجريء في مقاطعة كورسك الروسية يهدف إلى إنشاء منطقة عازلة لمنع موسكو من شن مزيد من الهجمات عبر الحدود.