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عربي و دولي

حمدان: لا نريد سوى تطبيق مقترح بايدن

2024-08-19 | 16:07
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حمدان: لا نريد سوى تطبيق مقترح بايدن
حمدان: لا نريد سوى تطبيق مقترح بايدن

أكد الـقـيـادي فـي حـركـة حـمـاس أسـامـة حـمـدان، مساء اليوم الاثنين، أنه "وافقنا على الاقتراح الذي قدمه الرئيس الأميركي جو بايدن والإدارة الأميركية فشلت في إقناع رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو به".

وقال، في تصريح له: "الإسرائيليون تراجعوا عن قضايا تضمنتها ورقة بايدن".
واعتبر حمدان، أن "حديث نتنياهو عن الموافقة على مقترح محدث يعني أن الإدارة الأميركية فشلت في إقناعه بالاتفاق".
وأشار، إلى أن "كل ما يفعله الجانب الأميركي هو مجرد شراء وقت من أجل استمرار الإبادة الجماعية".
وتابع، "نحن لا نريد سوى تطبيق مقترح الرئيس بايدن الذي وافقنا عليه".
ورأى أنه "لا نعرف المقترح المحدث بالضبط لكن الوفد الإسرائيلي الذي جاء للدوحة قدم شروطا تنقضه".
واضاف حمدان، "لا بد أن يتضمن الاتفاق خمس نقاط محددة منها وقف العدوان والانسحاب من قطاع غزة والإعمار".
وأكد أن "الوسطاء سيبلغون وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن أن حركة حماس تحترم التزاماتها وما وافقت عليه في 2 تموز الماضي".
وشدد، على أنه "ما زلنا عند التزاماتنا ومستعدون لتنفيذها فورا ومن يعطل جهود التوصل لاتفاق هو نتنياهو".
وقال: "نتنياهو يرد على موافقاتنا على مقترحات الاتفاق بمجازر في قطاع غزة وهو من يعطل الاتفاق".
وختم حمدان: "نحن لم نسمع أي تصريح إسرائيلي في السابق يعلن الموافقة على اقتراح بايدن".

حمدان: لا نريد سوى تطبيق مقترح بايدن

عربي و دولي

أسامة حمدان

حماس

إسرائيل

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