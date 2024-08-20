بالفيديو - بوتين يزور الشيشان للمرة الأولى منذ 2011

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء اليوم إلى الشيشان، الجمهورية الروسية الواقعة في منطقة القوقاز والتي يتزعّمها حليفه رمضان قديروف، في زيارة هي الأولى لسيّد الكرملين منذ العام 2011.

وأشار قديروف في منشور على تلغرام إلى أن "الرئيس الروسي فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين وصل إلى الجمهورية الشيشانية. هناك برنامج حافل مرتقب في إطار هذه الزيارة".

وبث التلفزيون الروسي لقطات لوصول بوتين الذي نزل من مروحية وقد استقبله قديروف وكبار أعوانه على مدرج المطار.

🚨🇷🇺 BREAKING: President Putin has arrived in Chechnya for the first time since 2011. pic.twitter.com/lFcvjrnYHO — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) August 20, 2024

وقال قديروف في تصريح لصحافيين إن "الناس سيكونون سعداء. سيكونون مسرورين بمجيء الرئيس إلى الجمهورية. بالنسبة إلينا، أنه أمر محفّز، وشاحن للطاقة".

وفق الزعيم الشيشاني، بدأ بوتين زيارته بمحطة عند قبر والده أحمد قديروف الذي كان زعيما لجمهورية الشيشان إلى أن اغتيل بعملية نفّذها متمرّدون إسلاميون في العام 2004.

ويأتي وصول بوتين إلى الشيشان في أعقاب زيارة أجراها صباح اليوم إلى بيسلان في جمهورية أوسيتيا الشمالية الواقعة أيضا في منطقة القوقاز.

وفي بيسلان زار بوتين موقع مدرسة شهدت احتجاز رهائن على يد مسلّحين إسلاميين من الشيشان، في عملية انتهت بمقتل أكثر من 300 شخص.