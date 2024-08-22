بعد هجوم أوكراني.. حريق بمنشأة عسكرية في منطقة فولغوغراد الروسية

وذكر بوتشاروف عبر تطبيق تليغرام أنه لم تقع إصابات، كما لم يحدد المنشأة التي تعرضت للهجوم، لكنه قال إن الهجوم ركز على قرية مارينوفكا حيث توجد قاعدة جوية تابعة للجيش.وقبل ذلك، أعلن حاكم مقاطعة روستوف الروسية، فاسيلي غولوبيف، الخميس، أن قوات الدفاع الجوي الروسية تصدت لهجوم أوكراني بخمس طائرات مسيرة غرب المقاطعة.وأكد غولوبيف، في بيان نشره عبر تطبيق تليغرام، أن الهجوم بالمسيرات الذي استهدف غرب روستوف لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار في المنشآت، وفقًا للبيانات الأولية.وأضاف أن قوات الدفاع الجوي تمكنت من التصدي للطائرات المسيرة بنجاح، مشيرًا إلى أن الوضع تحت السيطرة دون وقوع أي خسائر.