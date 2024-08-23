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عربي و دولي

مدعي الجنائية الدولية يستعجل إعتقال نتنياهو وغالانت

2024-08-23 | 15:18
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مدعي الجنائية الدولية يستعجل إعتقال نتنياهو وغالانت
مدعي الجنائية الدولية يستعجل إعتقال نتنياهو وغالانت

طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان من القضاة البت بشكل عاجل في أوامر اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت، وشدد في ذات الوقت على أنه يحق للمحكمة مقاضاة "المواطنين" الإسرائيليين.

وفي طلب للمحكمة نُشر اليوم الجمعة، حث خان القضاة الذين ينظرون في مذكرات الاعتقال المطلوب إصدارها بحق مسؤولين إسرائيليين وقادة من حركة حماس على اتخاذ قرارهم بسرعة ودون تأخير.
وقال خان "أي تأخير غير مبرر في هذه الإجراءات يؤثر سلبا على حقوق الضحايا"، وأكد أن المحكمة تتمتع بالولاية القضائية على الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم وحشية في الأراضي الفلسطينية، وطلب من قضاة المحكمة رفض الطعون التي قدمتها عشرات الحكومات والأطراف الأخرى.
وقال خان في طلبه للمحكمة "من الراسخ قانونا أن المحكمة تتمتع بولاية قضائية في هذا الموقف"، رافضا الحجج القانونية القائمة على أحكام في اتفاقيات أوسلو وتأكيدات "إسرائيل" بأنها تجري تحقيقات فيما يثار عن ارتكابها جرائم حرب.
ويقول مدعو المحكمة الجنائية الدولية إن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت، يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
 
مدعي الجنائية الدولية يستعجل إعتقال نتنياهو وغالانت

عربي و دولي

بنيامين نتنياهو

يوآف غالانت

المحكمة الجنائية الدولية

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