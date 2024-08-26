للمرة الرابعة خلال اسبوع.. مواجهة بين سفن صينية وفليبينية في بحر الصين الجنوبي
أعلنت الصين الإثنين اتخاذ "تدابير سيطرة" بعد حادث جديد مع سفن فيليبينية قرب أرخبيل متنازع عليه في بحر الصين الجنوبي، هو الرابع خلال أسبوع.
وأعلن خفر السواحل الصينيون أنه "في 26 آب/أغسطس، وبدون الحصول على إذن من الحكومة الصينية، أرسلت الفيليبين سفينتي خفر السواحل 4409 و4411 للدخول بصورة غير قانونية إلى المياه القريبة من شعاب شيانبين في جزر نانشا"، وهما الاسمان الصينيان لمنطقة شعاب سابينا وجزر ستراتلي المتنازع عليها، مؤكدة اتخاذ "تدابير سيطرة".