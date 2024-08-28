حماس تدعو للتصعيد والنفير في الضفة.. بالإضافة إلى رسالة حازمة

أعلنت حركة "حماس" في بيان لها أن العملية العسكرية الموسعة التي أطلقها جيش الاحتلال في الضفة الغربية، وخاصة في جنين وطوباس وطولكرم والخليل ورام الله، تهدف إلى تنفيذ مخططات حكومة الاحتلال لتوسيع حرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة.



وأكدت الحركة أن تصعيد الانتهاكات في الضفة الغربية هو نتيجة لصمت المجتمع الدولي ودعم بعض العواصم الغربية والولايات المتحدة لإسرائيل.



وأضافت الحركة أن محاولات قمع مقاومة الشعب الفلسطيني لم تنجح، وأن العملية العسكرية الحالية ستفشل أمام صمود الشعب الفلسطيني. وشيدت بعمليات التصدي البطولي من فصائل المقاومة الفلسطينية.



كما دعت الحركة جماهير الشعب الفلسطيني ومقاوميه إلى تصعيد المقاومة في كافة مناطق الضفة الغربية، وأكدت على ضرورة التحاق الجميع في معركة التحرير الوطني حتى تحقيق الاستقلال الكامل.