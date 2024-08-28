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عربي و دولي

الرئاسة الفلسطينية: تصعيد الضفة مسؤولية إسرائيل وأميركا

2024-08-28 | 04:19
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الرئاسة الفلسطينية: تصعيد الضفة مسؤولية إسرائيل وأميركا
الرئاسة الفلسطينية: تصعيد الضفة مسؤولية إسرائيل وأميركا

أكدت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن "العدوان الذي بدأته القوات الإسرائيلية على شمال الضفة الغربية، يأتي استكمالا للحرب الشاملة على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن "الحرب الإسرائيلية المتصاعدة في الضفة الغربية على مدن وقرى ومخيمات جنين طولكرم وطوباس وغيرها من المدن الفلسطينية، إلى جانب حرب الإبادة في قطاع غزة، ستؤدي إلى نتائج وخيمة وخطيرة سيدفع ثمنها الجميع"، مؤكدًا أنه "تصعيد خطير تتحمل مسؤوليته سلطات الاحتلال والجانب الأمريكي، الذي يوفر الحماية والدعم لهذا الاحتلال للاستمرار في حربه ضد شعبنا الفلسطيني"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية - "وفا".

كما أضاف أبو ردينة أن "هذه السياسة التصعيدية وتدمير المدن وقتل المواطنين والاعتقالات والاستعمار، لن تجلب الأمن والاستقرار لأحد، وسيدفع الجميع ثمن هذه الحماقات الإسرائيلية"، مطالبًا العالم بـ"التحرك الفوري والعاجل للجم هذه الحكومة المتطرفة، التي تشكل خطرا على استقرار المنطقة والعالم أجمع".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن "استشهاد 11 فلسطينيا خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية، 6 منهم في جنين و5 بطوباس".  

الرئاسة الفلسطينية: تصعيد الضفة مسؤولية إسرائيل وأميركا

عربي و دولي

الرئاسة الفلسطينية

أبو ردينة

إسرائيل

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ولقي 24 شخصاً حتفهم أو اعتبروا مفقودين نتيجة تدفق السيول والانهيارات الأرضية في مديرية ملحان بمحافظة المحويت. وقد تم تهدم سبعة منازل وأربعة محلات تجارية، والبحث مستمر عن المفقودين.

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