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عربي و دولي

"إسرائيل" تحدد هويات جثث الأسرى الستة بغزة وتنشر صورهم

2024-09-01 | 01:04
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&quot;إسرائيل&quot; تحدد هويات جثث الأسرى الستة بغزة وتنشر صورهم
"إسرائيل" تحدد هويات جثث الأسرى الستة بغزة وتنشر صورهم

بعد أقل من ساعة من إعلان البيت الأبيض حول العثور على جثث أسرى في غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) العثور على جثث 6 أسرى وكشف عن هوياتهم.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري: "حددنا هويات جثث الرهائن الـ6 التي تم العثور عليها في غزة وتم إحتجازهم في هجوم 7 أكتوبر، وقتلوا على يد حماس".
وكان البيت الأبيض قد أعلن قبل أقل من ساعة أن الجيش الإسرائيلي عثر على 6 جثث لأسرى لدى حماس، داخل نفق في رفح، بينهم مواطن أميركي.
 


وقال الجيش الإسرائيلي إن الأسرى هم:

- كرمل جات (39 سنة).
- عيدان يروشالمي (24 سنة).
- هيرش غولدبرغ بولين (أميركي الجنسية) (23 سنة).
- ألكسندر لوبانوف (32 سنة).
- ألموغ ساروسي (26 سنة).
- الرقيب أول أوري دانينو (25 سنة).
ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صور الأسرى الذين تم العثور على جثثهم.
وأبلغ فريق الأسرى التابع لمديرية القوى العاملة في جيش "إسرائيل"، المسؤول عن مرافقة عائلات الرهائن، عائلاتهم.

"إسرائيل" تحدد هويات جثث الأسرى الستة بغزة وتنشر صورهم

عربي و دولي

إسرائيل

غزة

حماس

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Aljadeed
3 قتلى في عملية كبيرة بالخليل إستهدفت الشرطة الإسرائيلية
وسائل إعلام إسرائيلية: أصدر تجمع أهالي المحتجزين في غزة بياناً غير عادياً إتهموا فيه نتنياهو بالتخلي عن المحتجزين في غزة وأضاف البيان بأن البلاد غداً ستهتز حيث وجّهوا دعوة للجمهور للإستعداد

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