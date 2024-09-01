"إسرائيل" تحدد هويات جثث الأسرى الستة بغزة وتنشر صورهم

بعد أقل من ساعة من إعلان البيت الأبيض حول العثور على جثث أسرى في غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) العثور على جثث 6 أسرى وكشف عن هوياتهم.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري: "حددنا هويات جثث الرهائن الـ6 التي تم العثور عليها في غزة وتم إحتجازهم في هجوم 7 أكتوبر، وقتلوا على يد حماس".

وكان البيت الأبيض قد أعلن قبل أقل من ساعة أن الجيش الإسرائيلي عثر على 6 جثث لأسرى لدى حماس، داخل نفق في رفح، بينهم مواطن أميركي.